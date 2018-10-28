"Украине не повезло": эксперт рассказал, почему у Киева почти не осталось друзей в Европе

28 октября 2018, 15:35

Европой управляют профессиональные, но посредственные политики, считает Виктор Небоженко.

Украина, Евросоюз
Украина теряет друзей в Европе, считает политолог

Провал "нормандского формата", а также недавнего саммита по Сирии указывает на то, что Европа находится в кризисном состоянии, а ЕС и НАТО уже не выполняют своих евроатлантических интеграционных функций, считает известный политолог Виктор Небоженко.

Он подчеркнул, что в то время как Европа все больше погружается в глубокий кризис, ею управляют профессиональные, но посредственные политики.

"Нынешние европейские политики просто не понимают геополитической ценности Украины как форпоста европейской безопасности и пугаются ее многочисленных проблем. Это не Европа времен политических гигантов типа Черчилля, Аденауэра или Де Голля. Политиков такого масштаба в Европе сейчас просто нет и не предвидится", - отметил Небоженко.

И в этом смысле Украине не повезло, продолжает эксперт в своем сообщении в Facebook.

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"Отчаянно стремясь в Европу мы встречаем равнодушие и бюрократизм. У нас практически нет "друзей Украины" в Европе. И мы еще не готовы столкнуться с слабостью и проблемами Европы. А ЕС, в свою очередь, пугается тяжело больной Украины и боится недовольства путинской России. Европа уже понимает, что "умиротворить" агрессора, заставив Украину отдать России Донбасс или Крым уже не удастся, но и как сдержать натиск путинской России они тоже не знают или не хотят", - добавил он.

Напомним, ранее Виктор Небоженко рассказал, как в реакции на керченскую трагедию Украина проиграла дважды.

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Украина Европа нормандский формат Виктор Небоженко
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