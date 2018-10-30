Порошенко сменил "уставшего" главу Киевской ОГА

Александр Терещук / argumentua.com

Президент Украины Петр Порошенко назначил главой Киевской областной государственной администрации (ОГА) Александра Терещука.

Об этом во вторник, 30 октября, сообщила пресс-служба президента.

"Назначить Терещука Александра Дмитриевича председателем Киевской областной государственной администрации с 30 октября 2018 года с оплатой труда в соответствии с законодательством", - говорится в указе Порошенко.

Ранее Киевскую ОГА возглавлял Александр Горган. По информации издания "Украинская правда", причиной отставки Горгана стала его "усталость" от нагрузки.

Александр Терещук - милиционер, экс-начальник ГУ МВД Украины в Киеве. Родился 11 февраля 1964 в Винницкой области. В 1991 году окончил Киевскую высшую школу МВД.

С октября 2005 по январь 2008 - начальник Печерского районного управления ГУ МВД в Киеве. С марта 2008 по март 2010 - замначальника ГУ МВД в Киеве - начальник Управления кадрового обеспечения. С июня 2012 по ноябрь 2012 - занимал должность начальника Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД.

С апреля 2016 по настоящее время был первым зампредседателя Одесской ОГА.

Накануне сообщалось, что Петр Порошенко назначил главу Службы безопасности Украины Винницкой области Владимира Пахнюка начальником спецслужбы в Закарпатской, сменив на этой должности Олега Воеводина.