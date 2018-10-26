Порошенко заменил главного закарпатского СБУшника винницким

Президент уволил Олега Воеводина с должности начальника управления СБУ в Закарпатской области.
Президент Украины Петр Порошенко назначил главу Службы безопасности Украины (СБУ) Винницкой области Владимира Пахнюка начальником спецслужбы в Закарпатской, сменив на этой должности Олега Воеводина.
Соответствующие указы обнародованы на официальном сайте Порошенко.
Указом №343/2018 президент уволил Олега Воеводина с должности начальника управления СБУ в Закарпатской области.
На эту должность президент назначил Владимира Пахнюка.
Владимир Пахнюк в течение трех лет (с 2014 года) возглавлял СБУ в Житомирской области, после - в Винницкой.
Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ разоблачили группу мошенников, разработавших схему отмывания денег на реабилитации участников боевых действий на востоке Донбассе.