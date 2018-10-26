Порошенко заменил главного закарпатского СБУшника винницким

Глава СБУ Василий Грицак / Reuters

Президент Украины Петр Порошенко назначил главу Службы безопасности Украины (СБУ) Винницкой области Владимира Пахнюка начальником спецслужбы в Закарпатской, сменив на этой должности Олега Воеводина.

Соответствующие указы обнародованы на официальном сайте Порошенко.

Указом №343/2018 президент уволил Олега Воеводина с должности начальника управления СБУ в Закарпатской области.

На эту должность президент назначил Владимира Пахнюка.

Владимир Пахнюк в течение трех лет (с 2014 года) возглавлял СБУ в Житомирской области, после - в Винницкой.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ разоблачили группу мошенников, разработавших схему отмывания денег на реабилитации участников боевых действий на востоке Донбассе.