На реабилитации военных АТО коммерсанты и депутат расхитили 6 млн грн - СБУ

В СБУ выяснили, что злоумышленники представили на тендер неправдивую информацию

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили коммерсантов, которые создали механизм отмывания денег на реабилитации участников боевых действий на востоке Украины; из-за хищений военнослужащие не смогли получить полный спектр услуг по реабилитации.

"Сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины совместно с прокуратурой города Киева разоблачили механизм хищения коммерсантами бюджетных средств, выделенных на реабилитацию пострадавших участников боевых действий", - сообщили в пресс-центре СБУ.

Сотрудники СБУ установили, что во время проведения торгов на оказание реабилитационных услуг подозреваемые подали на конкурс заведомо ложную информацию о якобы наличии в медучреждении соответствующих специалистов и материально-технической реабилитационной базы.

Читайте такжеНАБУ завершило расследования хищения денег из казны Украины на строительстве проекта "Стена""В связи с этим участники боевых действий не получили полный спектр реабилитационных услуг, которые предусмотрены по условиям тендера. Сотрудники СБ Украины задокументировали, что по этой схеме в течение 2016-2017 годов злоумышленники противоправно завладели государственными средствами на сумму свыше шести миллионов гривень", - добавили в СБУ.

Директор реабилитационного учреждения, по совместительству - депутат одного из местных советов, ознакомлен с подозрением в совершении преступлений, предусмотренных ст. 190 (мошенничество – ред.) и ст. 366 (служебный подлог – ред.) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжается досудебное следствие.

Напомним, в Украине ушлый народный депутат умудрился совершить масштабное хищение - вывести не менее 20 миллионов долларов из государственного банка путем злоупотребления служебным положением.