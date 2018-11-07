СМИ узнали, как Порошенко укрощает строптивых министров в подвале Кабмина

7 ноября 2018, 11:49

По словам источника УП, речь идет о "бункере в подвальном помещении здания правительства".

Порошенко, Гройсман
Премьер-министр Владимир Гройсман (слева) и президент Петр Порошенко / УНИАН

Интернет-издание "Украинская правда" рассказало со ссылкой на неназванного члена Кабмина, что большинство стратегических для Украины вопросов якобы решаются не в ходе заседаний правительства, а непосредственно в Администрации президента некой "стратегической девяткой" - группой первых лиц страны.

УП отмечает, что в состав этой "девятки" входят президент Петр Порошенко, премьер Гройсман, глава МВД Арсен Аваков, экс-премьер и лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк и "остальные".

По словам собеседника издания - министра "по квоте "Блока Петра Порошенко" - на заседаниях Кабмина принятые "девяткой" решения лишь утверждаются.

"Это вопросы, которые согласовывают у Порошенко на своих "стратегичках", где сидят президент, премьер, Аваков, Яценюк и остальные. Об этих решениях обычные министры узнают фактически перед заседанием правительства. Тебе просто говорят, что есть такое решение, и ты должен за него проголосовать. Если есть вопросы, то давай - иди "наверх". И ты голосуешь. Ну а как не проголосовать? Просто сидишь и поднимаешь руку", - рассказал собеседник издания.

Неназванный министр уверяет, что если кто-то из "обычных министров" не соглашается с решением, его могут пригласить на "отдельный разговор" с премьером, или даже с президентом.

"Если кто-то из министров "не понимает", почему он должен проголосовать за такое решение, то с ним могут провести отдельный разговор как премьер, так и президент. Особенно строптивых могут "пригласить" в подвал здания правительства", - отметил источник.

По его словам, речь идет о "бункере в подвальном помещении здания Кабмина". "Его используют, чтобы переговорить конфиденциально", - заключил министр.

Во вторник, 6 ноября, генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что уходит в отставку, объяснив свое решение "пропагандистской кампанией", которая началась после гибели активистки Екатерины Гандзюк.

Заявления в прессе, в которых среди возможных виновников убийства назывались представители украинской власти, он назвал пиаром на крови. "Этим людям нужен не результат, а пиар ради борьбы за власть. Сегодня обвиняют не Путина, который напал на Украину и убил тысячи солдат и мирных жителей, а Петра Порошенко. Сегодня обвиняют не Януковича, который разворовал Украину и сбежал в Москву, а тех, кто отобрал у него полтора миллиарда и вернул в бюджет... Чтобы показать, что никто за власть не цепляется, я ухожу в отставку", - сказал Луценко

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Кабмин Петр Порошенко Арсений Яценюк Арсен Аваков Владимир Гройсман Украинская правда
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