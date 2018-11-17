"Не агентура России": Яценюк назвал Медведчука представителем Путина в Украине

Аресений Яценюк считает Виктора Медведчука представителем Владимира Путина в Украине / nfront.org.ua

Лидер партии "Народный фронт" Аресений Яценюк заявил, что Виктор Медведчук является непосредственным представителем президента РФ Владимира Путина в Украине, а не просто агентурой Кремля.

Такое заявление он сделал в интервью "Радио НВ".

Арсений Яценюк подчеркнул, что следующие парламентские выборы, "возможно, даже более важны, чем президентские".

"Неизвестно, кто будет президентом. В Америке никто не знал, что Трамп будет президентом. Видите, как повернулось. И мало кто надеялся, что будет Brexit. И я еще десятки могу таких примеров привести. Поэтому посмотрим, за кого проголосует украинский народ", — сказал он.

Вместе с тем, подчеркнул лидер "Народного фронта", ни в коем случае нельзя допустить реванша пророссийских сил: "Это моя политическая позиция".

"Где они могут совершить реванш? Попытаются на президентских и точно будут пробовать делать на парламентских выборах", — сказал он.

В частности, Яценюк вспомнил Медведчука: "Он себя очень хорошо чувствует в Украине, является непосредственно не просто агентурой России. Это не рука, это не агентура. Это представитель Путина в Украине. То есть, это представитель агрессора в Украине. И политическая концентрация вокруг него — это концентрация антиукраинских сил".

"Кто будет следующим премьер-министром, каким будет состав Кабинета Министров и правящая коалиция — будет не менее определяющим, чем то, кто выиграет президентские выборы в 2019 году", — заявил политик.