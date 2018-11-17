В Кабмине рассказали о самом свежем проявлении гибридной агрессии России

"Выборы" в "Л/ДНР" — самый свежий акт гибридной агрессии РФ, полагает Иванна Климпуш-Цинцадзе / Reuters

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что "выборы" в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" являются самым свежим актом российской гибридной агрессии.

Гибридная агрессия РФ против демократического мира началась, по меньшей мере, десять лет, если считать со времени нападения страны на Грузию (произошло в 2008-м), говорится в статье чиновницы для Zn.ua.

"Так называемые выборы в "ДНР" и "ЛНР" — очевидно, самый свежий акт российской гибридной агрессии. Далеко не первый. И, несомненно, не последний. Вопрос в том, смогут ли Украина и ее союзники создать систему, способную своевременно идентифицировать гибридные угрозы и обеспечивать эффективное сопротивление новому типу агрессии", — отметила автор.

Член Кабмина добавила, что на начальном этапе реакция Украины и всего демократического мира на гибридную агрессию, к сожалению, напоминала реакцию человека на "легкое недомогание" при вирусной болезни.

Читайте также"Дениска — не промах": новый главарь "ДНР" обеспечил "парашют" своей семье"Вылечить болезнь полностью мы пока что не готовы — даже совместными усилиями демократических стран, альянсов и международных организаций. Но мы уже сделали большой шаг к установлению правильного диагноза и классификации симптомов", — полагает Климпуш-Цинцадзе.

"Гибридная угроза ныне является осознанной, ее источник идентифицирован даже самыми большими "украиноскептиками" Запада и симпатиками России. Ее последствия для будущего демократии — очевидны, а понимание общего характера угроз побуждает к таким же совместным действиям", — подчеркнула вице-премьер.

Напомним, "выборы" в "Л/ДНР" прошли 11 ноября. В "избирательной гонке" в "ДНР" якобы победил тогдашний исполняющий обязанности главы псевдореспублики Денис Пушилин, а в "ЛНР" — и.о. главаря Леонид Пасечник.