Порошенко похвастался количеством лайков к своему посту в Facebook

Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что 10 тыс. лайков, поставленных пользователями его посту-сообщению о подписании законов по "евробляхам", являются признаком "правильного движения"

"Мне приятно, что как только я в восемь часов выставил этот пост в своем Facebook - а вы лучше меня знаете, что такое социальные сети, - 10 тысяч лайков было за три часа. Это признак, что мы правильно движемся", - приводит слова Порошенко телеканал 112 Украина.

facebook.com/petroporoshenko

Ранее президент Украины подписал принятые Верховной Радой законы о снижении акциза на импорт легковых автомобилей, а также об усилении контроля над перемещением и использованием авто с иностранной регистрацией.

"Подписал законы №8487 и №8488, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобили с европейскими номерами. Все средства от этого, от первой и до последней гривны, пойдут в Пенсионный фонд на покрытие его дефицита, на индексации пенсий, на выплаты в первую очередь тем, кто получает минимальную пенсию. Это четко и недвусмысленно предусмотрено законом", - написал Порошенко в Facebook.

В августе в Администрации президента заявили, что не знают ни о том, кто курирует размещение политической рекламы с именем Петра Порошенко, в частности в Facebook, ни об объемах рекламных бюджетов.