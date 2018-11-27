"Да мне пох*р!": в сети опубликовали перепалку с Порошенко в Раде

Виталий Куприй рассердил президента своими едкими замечаниями.
Народный депутат Украины Виталий Куприй опубликовал на своей странице в Facebook видео словесной перепалки с президентом Украины Петром Порошенко.
Инцидент произошел во время выступления главы государства в Верховной Раде 26 октября, перед голосованием о введении военного положения в стране сроком на один месяц.
Нардеп во время речи Порошенко вставил несколько колких комментариев относительно деятельности верховного главнокомандующего. Когда Порошенко заявил о зарегистрированном факте агрессии Российской Федерации на Азовском море, Куприй спросил: "А Иловайск не зарегистрирован?".
Читайте такжеПорошенко депутаты кричали "Ганьба" и "Брехня"В ответ Порошенко заявил, что Путин ждет именно таких реплик.
"Четыре с половиной года украинский президент делает все возможное, для того, чтобы защитить родную землю", - продолжил Порошенко. "Инвестирует в Россию", - закончил за президента Куприй.
После этой реплики Порошенко не выдержал и обратился к нардепу с призывом помолчать и продолжил свою речь, а Куприй громко сказал сидящему рядом с ним депутату: "Давай я сяду там, где я хочу! Да мне пох*р!".
После этого Порошенко вновь прервался и сказал: "Вы можете не материться в парламенте? Вы проявляете такую культуру! Я надеюсь, что это не "Самопомич"? Тогда извините".
Виступ Порошенка під час засідання ВР 26.11.2018 р.
"Помовчіть!", - усе, що зміг сказати Порошенко мені в аргументацію невчасного введення ним воєнного стану. Демонструю відео того, як президент Порошенко під час вчорашнього виступу в Верховній Раді відреагував на моє зауваження чому він не вводив воєнний стан під час Іловайського котла, повної окупації Криму та продовжує інвестувати в країну-агресора Росію. Коли я вже не міг стерпіти його брехні та популізму в залі засідань, то вигукнув йому та його прихильникам своє обурення. Відверто сказав, що для мене значить їх думка. Може десь не стримано, але правдиво! Пропоную послухати це на відео. Увага: нецензурна лексика.Опубликовано Віталій Купрій Вторник, 27 ноября 2018 г.