"Да мне пох*р!": в сети опубликовали перепалку с Порошенко в Раде

Народный депутат Украины Виталий Куприй опубликовал на своей странице в Facebook видео словесной перепалки с президентом Украины Петром Порошенко.

Инцидент произошел во время выступления главы государства в Верховной Раде 26 октября, перед голосованием о введении военного положения в стране сроком на один месяц.

Нардеп во время речи Порошенко вставил несколько колких комментариев относительно деятельности верховного главнокомандующего. Когда Порошенко заявил о зарегистрированном факте агрессии Российской Федерации на Азовском море, Куприй спросил: "А Иловайск не зарегистрирован?".

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"Четыре с половиной года украинский президент делает все возможное, для того, чтобы защитить родную землю", - продолжил Порошенко. "Инвестирует в Россию", - закончил за президента Куприй.

После этой реплики Порошенко не выдержал и обратился к нардепу с призывом помолчать и продолжил свою речь, а Куприй громко сказал сидящему рядом с ним депутату: "Давай я сяду там, где я хочу! Да мне пох*р!".

После этого Порошенко вновь прервался и сказал: "Вы можете не материться в парламенте? Вы проявляете такую культуру! Я надеюсь, что это не "Самопомич"? Тогда извините".