Бывшего пресс-секретаря Порошенко утвердили на посту министра по делам ветеранов

Петр Порошенко и Ирина Фриз / "Прикарпаття Online"

Украинское правительство создало Министерство по делам ветеранов и ликвидировало ранее занимавшуюся этими вопросами Госслужбу.

Кабмин также утвердил на должности главы новосозданного ведомства Ирину Фриз. Ранее за ее назначение на пост министра проголосовало 270 парламентариев.

Фриз – бывший пресс-секретарь Петра Порошенко. В последнее время она была депутатом Рады от "БПП" и руководила парламентским подкомитетом по вопросам безопасности государственных информационных систем, а также была главой делегации Рады в Парламентской ассамблее НАТО.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Виннице ветераны АТО публично "вернули" свои награды Порошенко.