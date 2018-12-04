Скандальный соратник Порошенко пришел в Раду в необычной одежде: опубликовано фото

Алексей Гончаренко / dumskaya.net

Нардеп от "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко пришел на заседание Верховной Рады во вторник, 4 декабря, в тельняшке.

Так политик выразил протест в связи со столкновением 25 ноября украинских и российских кораблей неподалеку от Керченского пролива.

"Украинские моряки продолжают находиться в российской тюрьме. А в украинском парламенте идет обсуждение: а нужно ли военное положение? А выборы? А пиар? Наши пацаны сидят в тюрьме. Против наших кораблей была задействована авиация. Уже практически пять лет Россия не останавливает военные действия против Украины. А некоторые в политику не наиграются", - заявил Гончаренко.

Гончаренко не впервые становится участником "костюмированных представлений".

Например, в начале ноября группа нардепов "БПП", которые попали в список антиукраинских санкций России, в том числе Гончаренко, написали письмо президенту РФ Владимиру Путину, позируя в стиле героев картины Ильи Репина "Запорожцы" (также известна как "Запорожцы пишут письмо турецкому султану").

"Велосипед выдумывать не стали. Наши предки казаки уже подали пример, как вести переговоры с врагами на международном уровне. Конечно же, прошло много времени и адресат послания изменился. Но слова, которые все предельно ясно объясняют - остались", - прокомментировал акцию нардеп Алексей Гончаренко.

В октябре депутат в ходе своего выступления в Парламентской Ассамблее Совета Европы надел зеленые перчатки. По его словам, "чтобы продемонстрировать парламентариям, что будет, если изменят регламент и Россия снова сможет стать полноправным участником Совета Европы".