Борис Колесников / Фото: bprice.ua

Выстулпение Бориса Колесникова на Радио НВ легло в основу доноса Юрия Бойко, которого 20 ноября исключили из парламентской фракции.

Об этом заявил сам Колесников на своей странице в соцсети Facebook.

"В конце ноября меня пригласили на Радио НВ. Среди прочего, мы обсуждали съезд партии и то, что его нужно провести до 15 декабря. Это – требование областных политсоветов. Мое заявление легло в основу доноса Юрия Бойко", - написал политик.

По словам Колесникова, обвинения со стороны бывшего однопартийца заключаются в якобы незаконном созыве съезда партии "Оппозиционный блок" 15 декабря и нарушении статей 170, 358 УК, а также в том, что сопредседатель исполкома (Александр Касанюк) подделал документы.

"Как он может подделать документы, если он отправляет их от своего имени? С юридической точки зрения, это дело – полный ноль. Все следствие смеется над ним. Никакого отношения к Министерству внутренних дел и к следственному управлению это не имеет", - заявил Колесников.

Он также добавил, что его правовой статус в этом деле – свидетель:

"Я добавлю: свидетель позора недовыдвинутого кандидата Юрия Бойко. Один из лидеров оппозиции пишет заявление действующей власти (с которой воюет) на своих коллег по оппозиции, чтобы сорвать съезд оппозиционной партии. Это – нонсенс! Такого прецедента в истории Украины еще не было".

Колесников также высказал возмущение по поводу того, что Бойко с Левочкиным говорят, что его коллеги сотрудничают с властью.

"Александр Ефремов находится в тюрьме уже третий год. Вадим Новинский, Александр Вилкул и Михаил Добкин – под следствием. И, при этом, мы сотрудничаем с властью. У представителей нынешней власти все "неприличные" места в поцелуях от Бойко и Левочкина!"

Политик уверен, что Бойко пытается дискредитировать "Оппозиционный Блок".

"Но этим заявлением он похоронил себя, свое настоящее и будущее в политике. С ним никто и никогда не захочет иметь дело. Все будут думать: "Сегодня мы связались с Бойко, а завтра он напишет на нас заявление". Съезд в любом случае будет проведен. Расколоть Оппозиционный Блок у Бойко не получится. Свою никчемность в политике они поймут уже на ближайших выборах", - резюмировал Колесников.