Проблемы с коррупцией и убийство Гандзюк: Порошенко сбежал с дебатов в ЕП – дипломат

Дипломат рассказал о "бегстве" Петра Порошенко с дебатов в ЕП

Во время посещения Европарламента 11 декабря президент Петр Порошенко не дождался дебатов по вопросам выполнения Украиной условий соглашения об ассоциации с Европейским союзом.

Как рассказал украинский дипломат, эксперт по вопросам международной политики Олег Волошин, глава государства "сбежал" с дебатов в Европейском парламенте из-за вероятной боязни критики в свой адрес.

Он напомнил, что в Страсбурге обсуждался доклад евродепутата из Германии Михаэля Галера по Украине, а после обсуждения были запланированы дебаты, участие в которых, как отметил экс-дипломат, формально должен был принять Порошенко.

"Вместо этого он поехал в Брюссель... На этих дебатах говорилось очень много плохого", — сказал Волошин в интервью Капиталу.

Эксперт добавил, что в ходе мероприятия обсуждались проблемы коррупции на Украине, убийство журналистки Екатерины Гандзюк и другое.

Напомним, недавно Европарламент одобрил введение дополнительных санкций против России в случае, если Москва продолжит удерживать в заключении взятых в плен в Керченском проливе украинских военных моряков.