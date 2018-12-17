Суд обязал блогера опровергнуть фейк против Яценюка

Арсений Яценюк / Пресс-служба "Фронту змін"

Деснянский районный суд Киева решением от 14 декабря обязал блогера Михаила Шнайдера в течение 10 дней опровергнуть неправдивую информацию относительно экс-премьер-министра, лидера партии "Народный фронт" Арсения Яценюка.

В июле 2018 года Михаил Шнайдер в Facebook обвинил Арсения Яценюка в том, что он "живет в шикарном доме на берегу океана" и "вывел из Украины $30 миллиардов", что равняется "половине годового бюджета государства". Эта информация мгновенно распространилась десятками СМИ.

Суд постановил признать неправдивой эту информацию и обязал ответчика в 10-дневный срок опровергнуть "фейк" таким же способом, каким он был распространен.

Напомним, ранее суд обязал автора Олега Торгала, который в своем блоге заявил, что Арсений Яценюк якобы "приобрел 24 виллы в Майами", опровергнуть эту неправдивую информацию. Автор публично извинился еще до вынесения решения судом.

Еще раньше за неправдивую информацию относительно состояния Арсения Яценюка и якобы "празднование первого миллиарда" извинился автогонщик и автомобильный журналист.