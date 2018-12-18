"Каждый сантиметр земли под ударом мафии": Тимошенко потребовала заморозить продажу земли

18 декабря 2018, 12:20

Лидер "Батьквищины" потребовала продлить мораторий на продажу земли минимум на пять лет.

Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко / Фото Александра Прокопенко

Партия "Батькивщина" будет голосовать за пролонгацию моратория на продажу сельскохозяйственной земли.

Об этом Юлия Тимошенко заявила с трибуны Верховной Рады, выражая принципиальное решение ее команды по этому вопросу.

"Голосование за мораторий — это будет момент истины. Если мы хотим на самом деле защитить независимость государства, его территориальную целостность, ее будущее, мы обязаны проголосовать за пролонгацию моратория на продажу земли минимум на пять лет", — отметила лидер "Батькивщини".

Она считает неприемлемой распродажу украинской сельскохозяйственной земли тогда, "когда в стране царит хаос, коррупция, рейдерство, когда практически уничтожено фермерство, когда каждый квадратный сантиметр земли сейчас под ударом мафии".

"В последние месяцы каденции этой власти они хотят легализовать миллионы гектаров земли, которые расписаны между несколькими семьями в Украине. Ни для кого не секрет, что власти имеет в своей семье есть до миллиона гектаров сельскохозяйственной земли так или иначе оформленной, в частности, из-за нечестных процедур скрытой покупки", — отметила лидер партии.

Читайте также"Новая точка отсчета": Тимошенко прокомментировала итоги Объединительного собораТимошенко убеждена, если народные депутаты в последнюю неделю позволят не продлить мораторий на продажу земли, это будет самой большой изменой, которая может быть в современной, независимой, суверенной Украине — народ будет лишен ресурса, который уже никогда не восстановится.

Лидер "Батькивщини" предупредила: для наведения порядка с землей, Украине нужно будет потратить достаточно времени, чтобы сделать сильными наши средние сельскохозяйственные предприятия, фермерские хозяйства.

"Чтобы из 20 тысяч фермерских хозяйств сделать, как в Польше, — 2,5 млн", — добавила она.

После президентских выборов "Батькивщина" приложит все усилия, чтобы каждый гектар земли принадлежал украинцам, обрабатывался ими и приносил им прибыль, подытожила Тимошенко.

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Батькивщина Юлия Тимошенко мораторий на продажу земли
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