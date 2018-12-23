"Шансов мало": военный эксперт оценил перспективы строительства базы ВМС в Бердянске

23 декабря 2018, 16:52

Украина "подставила" своих моряков, считает Николай Маломуж.

Катер в море
Украинский боевой катер / УНИАН

Украина имеет очень мало шансов на создание большой военно-морской базы в Бердянске, заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж.

Среди причин он назвал то, что у нас нет мощного военно-морского флота, который был бы способен противодействовать новым угрозам, кроме того, Украине, кроме Азовского, надо прикрывать Черное море и важные черноморские порты, в частности – Одессу, а для этого нужен мощный флот.

"С другой стороны, требуется создание мощной инфраструктуры для такой базы, а это может длиться долго. Например, когда Россия поставила вопрос о переносе военной базы в Новороссийск, она строила ее годами.

Поэтому большой базы в Украине в Бердянске не будет. Там может быть база, обеспечивающая дислокацию наших пограничных катеров и частично ВМС, и которая, в первую очередь, охраняла бы границу, территориальные воды Украины", - подчеркнул эксперт во время чата в Главреде.

Он также считает, что в перспективе, после урегулирования ситуации на востоке страны, определения границы с РФ и демилитаризации зоны Азовского и Черного морей, отпадет необходимость строительства военных баз: "Но это уже будет под новым международным форматом, и с новым руководством Украины, когда мы заставим Россию играть по общим международным правилам".

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Маломуж отметил, что если Украина попытается построить такую базу, не имея даже соответствующих ресурсов для этого - технологических и военно-морских, то она только потратит огромные суммы средств: "И все это может закончиться ничем, как когда-то строительство "Стены".

Оценивая ситуацию с захватом украинских моряков и кораблей в Керченском проливе он заявил, что украинская сторона "подставила моряков", прекрасно понимая, что Россия будет физически препятствовать их прохождению через пролив.

"Украинская сторона знала, как Россия будет действовать, потому что РФ заявляла, что больше не пропустит через пролив ни одного украинского военного катера. Поэтому, несмотря на то, что с юридической точки зрения, мы действовали полностью правомерно, но фактически мы подставили своих моряков под удары ФСБ", - добавил эксперт.

Напомним, ранее решением Генеральной ассамблеи ООН была принята резолюция относительно милитаризации Россией Крыма, а также Черного и Азовского морей.

Накануне стало известно о том, что ВСУ перебрасывают свои подразделения для защиты морского побережья.

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Бердянск ВМС Азовское море Николай Маломуж
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