"Покоя от РФ не дождемся": дипломат рассказал, чем займутся Зеленский и Вакарчук на посту президента

Чем займутся Зеленский и Вакарчук на посту президента / 112 Украина

Среди нынешних кандидатов в президенты Украины на выборах 2019 нет персон, которые настроены мириться с Россией.

Об этом заявил дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел", эксперт-международник, бывший генеральный консул Украины в Эдинбурге, бывший генеральный консул Украины в Стамбуле Богдан Яременко во время чата на Главреде.

"Если говорить о всех претендентах на пост президента, то среди них я не вижу тех, кто даже доктринально скажет, что наша задача – не воевать, а помириться с Россией. Не представляю, как это могут сделать. И Зеленский или Вакарчук – не исключения", – отметил он.

Читайте такжеТрамп в Сирии преподал урок УкраинеПо его словам, следующий президент – кого бы ни выбрали – должен будет думать о том, как эту войну закончить, и каким образом договориться (без кавычек) с Российской Федерацией.

"Договориться будет трудно. Общемировые условия подсказывают, что невозможна долгосрочная договоренность, которая бы на несколько поколений гарантировала покой и уважение к Украине со стороны России. Такая договоренность сегодня просто невозможна", – подчеркнул Яременко.

При этом он отметил, что верит в патриотизм Зеленского и Вакарчука.

"Будут ли они хорошими президентами? Это может показать только время. Я думаю, что неплохо, если просто произойдет смена президента в Украине. А мечтать о том, что следующий будет идеальным? Нет, не будет", – считает дипломат.

Он резюмировал: "Поэтому надо не столько жаловаться на то, что в нас нет хорошего кандидата, сколько думать, что каждый из нас будет делать, чтобы страна становилась лучше, в том числе как мы будем критиковать следующего президента, чтобы с ним не случилось то, что случилось с нынешним".

Ранее Кондратюк рассказал, какими президентами будут Зеленский и Вакарчук. Польза от артистов в политике есть, если эти певцы становятся политиками, а не продолжают быть артистами, отметил шоумен.

Напомним, известный украинский комик и продюсер "Квартала 95" Владимир Зеленский взбудоражил подписчиков своего блога кратким анонсом нового сезона сериала "Слуга народа".

Как сообщалось, Зеленский всерьез начал подготовку к избирательной президентской кампании. Его представители оплатили зимнюю рекламу на радио и билбордах с лозунгом "Я не шучу".

Ранее российский президент Владимир Путин озвучил свою версию рейтингов кандидатов в президенты Украины на выборах-2019. "У Юлии Владимировны Тимошенко сейчас более 20%. У Зелинского (президент РФ исковеркал оговоркой фамилию Владимира Зеленского – "Главред"), Бойко, Порошенко − 12%", − заявил он.