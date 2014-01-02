После марша в честь Бандеры Колесниченко рассказал о "пещерном национализме" Евромайдана

После устроенного 1 января в Киеве ВО "Свобода" факельного марша, посвященного 105-й годовщине со дня рождения лидера ОУН Степана Бандеры, нардеп-регионал Вадим Колесниченко заявил, что на Евромайдане происходит рост ксенофобских настроений и внедрение неонацистских идей.

Об этом он рассказал "Интерфакс-Украина"

"События, которые произошли вечером 1 января в Киеве и нескольких городах Украины (факельные шествия имени Бандеры – Ред.) – это тревожные тенденции, вызов всему украинскому обществу и каждому гражданину нашего государства. Мы начинаем понимать, что Евромайдан маргинализуется. На нем, к сожалению, начинают доминировать ксенофобские настроения, пещерный национализм и элементы нацизма", - сказал регионал.

По его мнению, подобным шествиям не место в Украине, "это прообраз фашистской диктатуры, и все, что происходит в последние недели в стране, показывает, что представители оппозиции объединились в фашистской идеологии, в нетерпимости и желании уничтожить страну и будущее нашего государства".

Он выразил обеспокоенность тем, что факельное шествие, организованное партией "Свобода", получило поддержку со стороны участников Майдана, в том числе народных депутатов от "Батькивщины".

"Факельное шествие привлекло многих активистов Евромайдана, что начинает пугать. Это уже не демократия, это действительно опасно для нашего государства, потому что лозунги, которые там звучали, неприемлемы в XXI веке для культурных людей. Это призывы к межнациональной вражде, противостоянию, и самое страшное, что Евромайдан оказался соучастником… И что самое характерное – впереди выступали народные депутаты от "Батькивщины", - подчеркнул Колесниченко.

По убеждению депутата, опасность для украинского государства представляет "радикализация, фашизация политической оппозиции".

Ранее "Главред" сообщал, что лидер УДАРа Виталий Кличко от имени Майдана открестился от факельного шествия в честь Бандеры, объяснив лидеру "Свободы" Олегу Тягнибоку о том, что это – инициатива только националистов.

Также напомним, что если в прошлые годы на марш в честь Бандеры в Киеве выходили около 3-х тысяч человек, то вчера – около 10 тысяч участников.