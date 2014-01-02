ГАИ открыла "охоту" на активистов Автомайдана

После того как несколько тысяч сторонников евроинтеграции 29 декабря устроили акцию Автомайдан в Межигорье, где находится загородная резиденция Президента Виктора Януковича, гаишники начали вызывать на собеседования активистов Автомайдана.

Такие вызовы продолжаются уже несколько дней. Сотрудники ГАИ приходят к людям домой, спрашивают о владельцах транспортных средств и приглашают на собеседования, сообщает "Украинская правда".

По словам гаишников, владельцы машин и автобусов не остановились по требованию инспектора. Согласно документу, который обнародовала одна из владельцев авто, гаишники требуют "предоставить машину для осмотра".

Журналисты хотели получить комментарий у пресс-секретаря ГАИ Натальи Сторожик, однако та заявила, что не имеет такой информации и пообещала узнать, а позже не снимала телефонную трубку.

Ранее "Главред" сообщал, что по окончании митинга в Межигорье активисты Автомайдан пикетировали имения Виктора Медведчука и премьера Николая Азарова.