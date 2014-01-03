Еще одна ночь на Евромайдане прошла спокойно и без провокаций: опубликованы фото

Евромайдановцы смогли выявить организаторов и не допустить провокаций.
Об этом написал нардеп от "Батькивщины", комендант Евромайдана Андрей Парубий на своей страничке в Facebook.
"К счастью, евромайдановцы смогли выявить организаторов и не допустить провокаций", - пишет политик.
Напомним, ранее Парубий рассказал, что несколько дней назад в лифте Дома профсоюзов, где расположен штаб национального сопротивления, неизвестные пытались устроить диверсию.
Ранее "Главред" сообщал, что вечером 1 января неизвестные хотели поджечь техническое помещение в Доме профсоюзов, также были опубликованы фото с места происшествия.
фото: facebook.com/andriy.parubiy