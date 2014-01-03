Еще одна ночь на Евромайдане прошла спокойно и без провокаций: опубликованы фото

Очередная 44-я ночь на Евромайдане прошла спокойно, хотя людей предупреждали о провокации второго января.

Об этом написал нардеп от "Батькивщины", комендант Евромайдана Андрей Парубий на своей страничке в Facebook.

"К счастью, евромайдановцы смогли выявить организаторов и не допустить провокаций", - пишет политик.

Напомним, ранее Парубий рассказал, что несколько дней назад в лифте Дома профсоюзов, где расположен штаб национального сопротивления, неизвестные пытались устроить диверсию.

Ранее "Главред" сообщал, что вечером 1 января неизвестные хотели поджечь техническое помещение в Доме профсоюзов, также были опубликованы фото с места происшествия.

фото: facebook.com/andriy.parubiy