В Канаде просят применить санкции против украинской власти

Канадская Группа содействия демократии в Украине обратилась к правительству с просьбой применить санкции против руководства Украины.

Об этом говорится в открытом письме группы в адрес министра финансов Канады, сообщает "Радио Свобода".

"Мы просим Канаду вместе с другими западными демократиями применить Международные стандарты борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма против представителей украинской режима, который подпадает под положения этих стандартов" , - говорится в письме.

"Это касается большинства, если не всех представителей высшего эшелона в президентской администрации, судебной и законодательной системе", - отмечают инициаторы.

"Например, прибыль бизнеса сына президента Александра Януковича в этом году составил тысячу процентов", - подчеркивают в группе содействия демократии в Украине.

В письме также отмечается, что "состояние демократии в Украине вызывает обеспокоенность и требует всяческой поддержки".

"Наша неспособность ответить на злодеяния режима Януковича только поощряет его и президента России Владимира Путина. Мы просим Канаду выйти за рамки слов. Господин министр, мы просим вас принять меры: для этого имеются все механизмы", - подчеркивается в письме к министру финансов Канады.

Напомним, ранее "Главред" сообщал, что конгресс США может ввести санкции в отношении украинских властей, которые санкционировали применение силы против протестующих Евромайдана.

Если сила будет применена снова, палата представителей конгресса США может рассмотреть целевые санкции против тех, кто отдал приказ о применении силы или был задействован в его выполнении.