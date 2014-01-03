Из-за давления на активистов Автомайдана протестующие сегодня пикетируют ГАИ

Активисты Евромайдана сегодня, 3 января, будут пикетировать столичное ГАИ "из-за давления на протестующих".

Об этом сообщили в пресс-службе ВО "Батькивщина".

По сообщению партии, "в последние дни сотрудники ГАИ в массовом порядке вызывают на собеседования активистов, которые 29 декабря ездили в Межигорье к резиденции Президента Виктора Януковича".

"Мы считаем, что такие действия сотрудников милиции являются прямым давлением на Майдан, попыткой запугать людей, которые не боятся выразить свою гражданскую позицию. Также работники ГАИ пытаются сорвать обеспечение Майдана и закрыть въезд на него машин с дровами, продуктами питания, теплыми вещами ", - говорится в заявлении.

"Мы заявляем, что будем отстаивать свои права любыми мирными средствами протеста и поддерживать друг друга. Требуем немедленно прекратить позорную практику давления и запугивания. Призываем майдановцев принять участие в предупредительной акции перед зданием киевского ГАИ, которая состоится в пятницу, в 13.30 , по адресу ул. Богдана Хмельницкого, 54 ", - подчеркивается в документе.

Напомним, после того как 29 декабря сторонники евроинтеграции устроили акцию Автомайдан в Межигорье, где находится загородная резиденция Президента Виктора Януковича, ГАИишники начали вызывать на собеседования активистов Автомайдана.