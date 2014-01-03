Азаров останется в кресле, а Тимошенко - в заключении. Прогноз-2014 для украинских политиков

2013-й стал для политиков непростым годом. Немногим из них удалось избежать укусов коварной "хозяйки года" змеи, и лишь единицы могут похвастаться одержанными победами.

"Главред" подводит итоги-2013 и дает прогноз на наступивший год для украинских политиков.

Виктор Янукович - флюгер года. За год президент успел пройти путь от ярого евроинтегратора до латентного сторонника сближения Украины с Таможенным союзом. Только благодаря его вескому слову, сказанному в "Зоряном", регионалы в парламенте дружно штамповали необходимые для Ассоциации с ЕС законы, а затем с не меньшей горячностью оправдывали право своего рулевого поставить под сомнение верность выбранного курса. Теперь Виктору Януковичу предстоит проявить такую же гибкость при выскальзывании из братских объятий Владимира Путина.

Кардинальная смена внешнеполитического вектора спровоцировала масштабный политический кризис в стране и выплеснулась волной недовольства украинцев в адрес президента, докатившейся даже до его резиденции в Межигорье. Однако данные социологов разочаровали недоброжелателей Януковича, пророчивших ему скорую "политическую смерть". Он по-прежнему остается лидером предпочтений сограждан с 30%-м рейтингом.

И хотя во втором туре глава государства рискует проиграть большинству оппозиционеров, его шансы на переизбрание в 2015-м не стоит недооценивать. В его руках еще немало козырей - от интенсивной подкормки избирателей до неиспользованных в текущем году, но анонсированных на следующий громких отставок и зрелищных наказаний коррупционеров.



Николай Азаров - непотопляемый крейсер. Оппозиционеры дважды вручали "черную метку" премьеру-долгожителю, но голосование за выражение недоверия правительству оба раза проваливалось. Занимающий премьерский кабинет почти четыре года Николай Азаров стабильно излучал оптимизм и лишь после получения российского кредита признался, что доверенное ему хозяйство было близко к банкротству. Он оберегал цены на газ для населения от поползновений МВФ, пресекал в зародыше "слухи" о недружественном отношении восточного соседа и добровольно взвалил на себя ношу защитника отечественных товаропроизводителей от губительного влияния Ассоциации с ЕС.

Принципиальность премьера вкупе с отсутствием у него политических амбиций по достоинству оценил президент, отказавшись приносить Кабмин Азарова в жертву по требованию митингующих и в угоду негодующим соратникам. Проверенный временем тандем имеет все шансы доработать до президентских выборов.



Арсений Яценюк - надежда "Батькивщины". Главный фронтмен сменил партийную ориентацию, влив "Фронт змин" в "Батькивщину", где получил место главы политсовета, и с удвоенной энергией начал новую политическую жизнь. Арсений Петрович активно поднимал страну в рамках акции "Вставай, Украина", возглавлял штурмы здания Киевсовета и отрабатывал обязательную программу на Евромайдане.

В пассиве у Яценюка 10% фракционных дезертиров, бунт нескольких бывших партийцев, грозивших реанимировать "Фронт", и глухой ропот "сердечных" старожилов, возмущенных попытками "понаехавших" занять самые перспективные места. Впрочем, в целом "поход в прыймы" для Яценюка оказался успешным: он получил в распоряжение разветвленную партийную структуру, узнаваемый бренд и эксклюзивное право поднимать флаг с надписью "Свободу Юлии Тимошенко", пользующийся за пределами страны гораздо большей популярностью, чем внутри.

Что же касается формального лидера партии, Юлии Тимошенко, то она, хоть и выдвинута кандидатом в президенты, заметного влияния на партийные процессы уже давно не имеет.



Петр Симоненко - партнер до востребования. Лидер КПУ пытается сохранить статус конструктивного оппозиционера. Коммунисты уже несколько лет выступают ситуативными союзниками власти, независимо от ее партийного окраса, что, впрочем, не мешает им иногда проявлять солидарность с ее оппонентами. Благодаря соратникам Симоненко, регионалам удалось провести через парламент все необходимые кадровые и законодательные решения. Но при этом коммунисты регулярно критиковали правительство за евроинтеграционную деятельность, предпринимали попытки отправить его в отставку, отменить пенсионную реформу, урезать льготы чиновникам и назначить выборы в Киеве. Правда, по счастливой случайности каждый раз не хватало пары-тройки голосов.

Неудачу они потерпели и с организацией референдума о вступлении в Таможенный союз. Правда, не исключено, что после объявленной паузы в отношениях с ЕС власть даст идее референдума зеленый свет. Чем предоставит коммунистам возможность отсрочить дату втягивания Украины в Евразийский союз и, возможно, даже возложит на них ответственность за негативный результат.



Виталий Кличко - первый в очереди. Парламентский новичок начал депутатскую карьеру с энергичного набора очков, инициировав борьбу за персональное голосование. Но его запала хватило ненадолго. Уже весной лидер "УДАРа" лишь вяло поддерживал политическую форму, иногда появляясь на акциях по подъему страны. Более активная фаза тренировок была запланирована на осень, когда он собирался гастролировать по городам и весям в индивидуальном порядке для получения напутствия на борьбу за президентское кресло. Но планы пришлось корректировать на ходу.

Сначала Виталий Кличко сгоряча объявил о решении баллотироваться в президенты в ответ на принятие поправки в Налоговый кодекс. А начавшийся вскоре Евромайдан и вовсе отменил необходимость куда-либо ехать - практиковаться в повышении ораторского мастерства можно было в ежедневном режиме, не отходя далеко от дома. По данным социологов, Кличко лидирует среди партнеров по оппозиции, но поддерживать его идею о выдвижении единого кандидата в первом туре они пока не спешат.



Юлия Тимошенко – невыездная пациентка. Лидеру "Батькивщины" прошедший год подарил не только новое уголовное дело о причастности к убийству Евгения Щербаня, но и надежду на освобождение, пусть и через выезд на лечение за рубеж. Возможность ее лечения в клинике "Шаритэ" стала ключевым условием Запада в ходе переговоров по подписанию Ассоциации и, казалось, была близка к реализации. Однако применить механизм помилования по отношению к узнице президент отказался, а парламентарии успешно "заговорили" решение этого вопроса законодательным путем.

Тимошенко не давала о себе забыть, она несколько раз объявляла голодовки, добилась того, чтобы из ее палаты убрали камеры видеонаблюдения и разрешили ей иметь приборы для замеров радиационного и электромагнитного излучения. Ее регулярно навещали высокопоставленные зарубежные гости и соратники. Правда, последние крайне редко прислушивались к ее рекомендациям.

Западные политики наверняка продолжат напоминать украинскому руководству о необходимости решить вопрос Тимошенко, но рассчитывать на успех переговорщикам в ближайшее время вряд ли стоит. Скорее всего, экс-премьеру придется дожидаться решения ЕСПЧ в [арьковской больнице.



Юрий Луценко - освобожденный джинн. Помилованный на праздник Благовещения экс-глава МВД, вышел на свободу без четких политических планов, что связано с отсутствием прав баллотироваться на ближайших выборах. Однако быстро нашел себя в роли политического гуру, наставляющего оппозиционеров без лишних сантиментов.

Луценко попытался объединить всех недовольных властью в "Третью Украинскую Республику", но проект широкой поддержки среди украинцев не получил. Зато Евромайдан позволил бывшему полевому командиру Майдана-2004 тряхнуть стариной на полную – востребованы не только его ораторский талант, но и организаторские навыки.

Пока Юрий Луценко сохраняет политический нейтралитет, но ближе к 2015-му наверняка сделает свой выбор в пользу одного из нынешних коллег по сцене.



Олег Тягнибок – беспокойная стабильность. Для лидера "Свободы" прошедший год стал годом укрепления на захваченных рубежах. В парламенте "свободовцы" с лихвой оправдали взятую на себя роль спецназа оппозиции и защитников украинского, прежде всего, языка. Не бездействовали и на улице – они не только самые активные участники общих оппозиционных акций, но и в индивидуальном разряде выступают эффектно, в частности, на традиционный марш УПА собрали несколько тысяч человек.

"Свободовцы" сняли с петель несколько дверей, заграждавших им путь в различных инстанциях, и демонтировали памятник Ленину в центре столицы. При этом они же открыли партийный офис в Брюсселе и заявили о создании "теневого" Кабмина. И хотя у Олега Тягнибока самый низкий рейтинг из собратьев по оппозиционному лагерю, для Виктора Януковича он остается самым выгодным спарринг-партнером во втором туре.



Петр Порошенко - рост года. Политик с большим стажем энергично пробовал себя в разных ипостасях: решительного евроинтегратора и защитника отечественного товаропроизводителя от необоснованных претензий со стороны России, прицеливался на кресло столичного мэра и потенциального главы технического правительства. Его инициативность не осталась незамеченной – неожиданно для многих к концу года Порошенко стал фигурировать в списке претендентов уже на президентский пост. И социологи оценивают его шансы достаточно высоко.

Правда, принявшие его в свой лагерь оппозиционеры пока не замечают надвигающейся угрозы. И напрасно, ведь сообразить на четверых будет сложнее, чем на троих.



Сергей Арбузов - стажер года. Переброшенный из Нацбанка на усиление правительства Сергей Арбузов в роли стажера задержался. В НБУ в первых замах он пробыл всего четыре месяца, после чего прыгнул в руководящее кресло, а вот в Кабмине повторить подобный рывок не получилось. На оперативный простор ему удалось вырваться летом, когда премьер ушел в отпуск. Тогда "халиф на час" за три недели развил бурную информационную кампанию, налаживая выдачу загранпаспортов и критикуя подчиненных за редкие вылазки в поля.

Арбузов отвечал за возобновление сотрудничества с МВФ и евроинтеграционный вектор и на обоих направлениях не добился заметных успехов. Не исключено, что причина его задержки на позиции второго номера кроется в чрезмерной энергичности и напористости, что дает основания президенту подозревать его в стремлении "сформировать собственный политический имидж".



Александр Попов - закат года. Глава КГГА начинал 2013-й в качестве потенциального кандидата на пост столичного мэра, а заканчивает – в статусе отстраненного от занимаемой должности и подозреваемого в организации разгона Евромайдана. Весь год Попову катастрофически не везло - сначала его реноме крепкого хозяйственника завалил мартовский снегопад, потом свою лепту внесли разбитые дороги. Наконец, ближе к лету во власти приняли окончательное решение – выборы в Киеве не проводить.

Впрочем, возможно, события конца декабря и причастность к "установлению новогодней елки" - лишь промежуточные этапы в карьере политика, после которых будет очередной взлет. Соратников, готовых вызвать огонь на себя, президент ценит, к примеру, уволенный за мартовский снежный коллапс Александр Мазурчак теперь возглавляет Печерскую райадминистрацию.