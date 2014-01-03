В ГАИ утверждают, что законно приходят домой к участникам Автомайдана

В столичной Госавтоинспекции утверждают, что их сотрудники на законных основаниях приходят домой к участникам Автомайдана.

Об этом заявил начальник отдела дорожно-патрульной службы УГАИ ГУМВД Украины в Киеве Юрий Лукиша, пишет УНИАН.

По его словам, ГАИшники, посещая участников Автомайдана в их домах, таким образом выясняют, кто управлял тем или иным автомобилем, когда Автомайдан ехал в "Межигорье" и к жилищам других высокопоставленных должностных лиц.

По словам Лукиша, инспектора не нарушают закон, когда посещают участников Автомайдана, поскольку действуют согласно 77 приказу МВД.

Также он отметил, что движение в колонне, состоящей более чем из 4 автомобилей без согласования с Госавтоинспецией, является административным правонарушением, даже несмотря на то, что колонна автомайдановцев не в полной мере подпадает под определение автоколонны согласно ПДД.

Также Лукиша прибавил, что инспектора ГАИ останавливали только тех участников Автомайдана, у которых на авто были закрыты или загрязнены государственные номера, или тех, кто без необходимости подавал звуковые сигналы в пределах населенных пунктов.

Начальник ДПС также объяснил, почему инспектора ГАИ не пропускают на Майдан транспорт для обслуживания быта участников Майдана.

По его словам, для въезда в центр города грузовых автомобилей и спецтранспорта нужно специальное разрешение ГАИ, поэтому инспектора останавливают автомобили, которые везут на Майдан дрова, продукты питания и обслуживают биотуалеты.

Напомним, активисты Евромайдана сегодня, 3 января, будут пикетировать столичное ГАИ "из-за давления на протестующих".

После того как 29 декабря сторонники евроинтеграции устроили акцию Автомайдан в Межигорье, где находится загородная резиденция Президента Виктора Януковича, ГАИишники начали вызывать на собеседования активистов Автомайдана.

видео: youtube.com