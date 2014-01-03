Как Автомайдан в Киеве пикетировал ГАИ: опубликованы новые фото

В пятницу, 3 января, активисты Автомайдана пикетировали здание киевского управления ГАИ, расположенное ул. Богдана Хмельницкого, 54.

Они требовали прекратить вызывать на собеседования активистов, которые 29 декабря ездили в Межигорье к резиденции Президента Виктора Януковича, назвав действия гаишников прямым давлением на Евромайдан, попыткой запугать людей, которые не боятся выразить свою гражданскую позицию.

Активисты обвинили сотрудников ГАИ в том, что пытаются сорвать обеспечение Майдана и закрыть въезд на него машин с дровами, продуктами питания, теплыми вещами.

В пикетировании столичного УГАИ участвовали 600-700 человек, при этом не обошлось без провокации – гаишник бросился под колеса машины активистки Автомайдана, после чего стал корчиться от боли, словно ему сломали ногу.