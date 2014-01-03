Кличко пригрозил гаишникам: провокации против Автомайдана плохо закончатся

Лидер УДАРа Виталий Кличко считает, что репрессии и провокации против участников Автомайдана могут плохо закончить для самих гаишников.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня каждый автоинспектор, который приходит домой к автомобилиста или бросается специально под машину, должен понимать, что нарушает закон. Те "протоколы", которые они составляют, те "свидетели", которых они приводят - все это влечет не просто на увольнение в будущем", - подчеркнул Кличко.

"А люстрация после смены власти состоится! Пусть деятели в погонах не сомневаются. Ретивых приспешников режима ждет и ответственность по закону", - написал оппозиционер.

Он призвал всех, к кому приходят домой автоинспекторы, фотографировать протоколы, которые те составляют, и документы, которые предъявляют. Это, по словам Кличко, нужно, чтобы юристы могли предоставлять людям необходимую правовую помощь.

Ранее "Главред" сообщал, что в сегодняшнем пикетировании столичного УГАИ участвовали 600-700 человек, при этом не обошлось без провокации – гаишник бросился под колеса машины активистки Автомайдана, после чего стал корчиться от боли, словно ему сломали ногу (видео).