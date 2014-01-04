Евромайдан выстоял ночь и гудит об избиении Ильенко

В субботу, 4 января, пошли 45 сутки с начала протеста сторонников евроинтеграции Украины в Киеве на Майдане Независимости – акции Евромайдан.

Несколько тысяч активистов Евромайдана традиционно встретили утро коллективным исполнением Государственного Гимна. Главной темой их разговоров стало отключение воды в здании Киевсовета, а также избиение нардепа-свободовца Андрея Ильенко неподалеку от Евромайдана.

Напомним, его и адвоката-свободовца Сидора Кизина вызвали на допрос в Шевченковское райуправление внутренних дел по поводу инцидента на факельном марше в честь Степана Бандеры.

После выхода и здания милиции националисты были избиты десятком человек. Больше о нападении читайте здесь.