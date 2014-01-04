Американский сенатор объяснил, почему Янукович отказался от Евросоюза

Американский сенатор Крис Мерфи рассказал подробности встречи с Виктором Януковичем, проведенной в декабре 2013-го, на которой Президент объяснил причины отказа Украины от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

Янукович пожаловался на неудачный исход матча Украина-Англия на Евро-2012. Об этом в своем блоге рассказал Крис Мерфи, который вместе с сенатором Джоном Маккейном участвовал во встрече, сообщает "Украинская правда"

По его словам, ему пришлось выслушать "самый длинный монолог в жизни", когда Янукович говорил 70 минут без перерыва.

"Он начинает с того, что еще раз заверяет в своей преданности курсу на вступление в ЕС, однако большую часть речи посвящает перечислению проявлений неуважения со стороны Европы к нему и его стране", - вспоминает сенатор.

"Он тратит более чем несколько минут на рассказ о незасчитанном голе во время матча чемпионата Европы против Англии", - подчеркивает Мерфи.

В то же время Мерфи пишет, что Янукович произвел на него впечатление "опытного и сообразительного лидера".

Также американец вспоминает, что встреча длилась более двух часов и сенатор Маккейн был вынужден инициировать ее завершение.

По словам Мерфи, то, что Украина все-таки подписала новые соглашения с Россией, не продвинувшись более в Европу, не было для них неожиданностью, ведь встреча "показала, что он (Янукович) принял решение по этим вопросам достаточно давно".

Ранее "Главред" сообщал, что заявлении пресс-службы Януковича говорилось, что "Президент в очередной раз подчеркнул неизменность евроинтеграционного курса Украины, а также верность национальным интересам страны".