Активисты возмущены: ГАИ продолжает блокаду Евромайдана

Несмотря на пикетирование киевской ГАИ активистами Автомайдана, гаишники продолжают препятствовать транспорту Евромайдана заезжать в центральную часть столицы.

Об этом заявил один из комендантов Майдана, нардеп из фракции УДАР Сергей Аверченко, сообщает УНИАН.

"Проблемы как были, так и остались. Милиция блокирует машины, которые подвозят дрова, пищу, вывозят мусор. Вчера и.о. начальника городского ГАИ пообещал, что нашим машинам не будут препятствовать, но препятствия продолжаются. И поэтому мы будем продолжать акции возле Госавтоинспекции более радикальными способами, потому что так работать невозможно: мы только тем и занимаемся, что воюем с гаишниками", - добавил Аверченко.

Ранее "Главред" сообщал, что лидер УДАРа Виталий Кличко считает, что репрессии и провокации против участников Автомайдана могут плохо закончиться для самих гаишников.

Фото: Facebook Алексея Воронцова