Обама получил список украинцев с просьбой ввести персональные санкции

Администрация Барака Обамы обсудила с украинской диаспорой возможную реакуцию на события в Украине.

Об этом со ссылкой на собственные источники передает "Украинская правда".

Встреча состоялась в пятницу, 3 января, в Eisenhower Executive Office Building, который относится к комплексу сооружений Белого дома.

Со стороны американских властей во встрече приняла участие Карен Донфрид, помощник Барака Обамы и старший директор по вопросам Европы в Совете национальной безопасности США.

Представители диаспоры призвали Белый дом ввести санкции против украинских чиновников, среди которых звучали фамилии секретаря СНБО Андрея Клюева и главы МВД Виталия Захарченко.

Также были названы имена харьковского губернатора Михаила Добкина и мэра Харькова Геннадия Кернеса, которые, по мнению диаспоры, причастны к расправе над активистами Евромайдана.

Стоит отметить, что, согласно американскому законодательству, санкции распространяются не только на чиновников, но и на членов их семьи, включая детей.

Ранее с просьбой ввести персональные санкции против руководства Украины выступил лидер УДАРа Виталий Кличко.