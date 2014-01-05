Майдан дважды "минировали" неизвестные: милицию для проверки не пустили

Вечером 4 декабря ы течение полутора часов милиция получила два сообщения о якобы минировании палаточного городка на Майдане Независимости и помещения Киевской городской администрации.

По данным ведомства, в субботу вечером около 18:00 поступил звонок по "102" о якобы намерении неизвестных людей подложить взрывчатку в палаточный городок на Майдане, сообщает Интерфакс-Украина.

В 19:30 звонок с аналогичным сообщением поступил по "101" и информация касалась помещения КГГА. Информацию о звонке передали в милицию.

В столичном главке МВД подчеркнули, что правоохранители не смогли провести какие-либо работы по проверке на наличие взрывоопасных предметов, поскольку протестующие и ряд народных депутатов не допустили сотрудников милиции на территорию палаточного городка и в помещение КГГА.

Ранее комендант Революционной комендатуры Киева Руслан Андрийко сообщил, что в Киевсовет приехала милиция искать взрывчатку.

Как ранее писал "Главред", 4 января, на Майдане Независимости был задержан вор, у которого обнаружили полсотни краденых предметов.

Мужчина вызвал подозрение поста самообороны своим поведением. Его попросили показать документы и содержимое сумки, в которой обнаружили мобильные телефоны, айфоны, часы, кошельки, банковские карточки и студенческие билеты. Задержанного передали милиции для проведения следственных действий.

Все найденные вещи отдадут владельцам. Для этого со сцены Майдана был объявлен перечень вещей, за которыми люди могут обратиться в Шевченковский райотдел милиции.