Задержанного за штурм Банковой активиста перевели в СИЗО

Ярослава Притуленко, задержанного после беспорядков у Администрации Президента на улице Банковой, перевели из изолятора временного содержания в Лукьяновское СИЗО.

Об этом сообщил его адвокат Виталий Каско, передает "Украинская правда".

Стоит отметить, что Притуленко – единственный из девяти человек, задержанных 1 декабря, который все еще находится под арестом.

"Это свидетельствует о том, что власть не собирается выполнять закон "Об устранении негативных последствий и недопущения преследования и наказания по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний". Работает выборочное правосудие", - убежден адвокат.

Юрист напомнил, что 4 января истек 10-дневный срок, который определен законом для закрытия всех уголовных производств, которые были открыты против активистов.

В свою очередь, родственники Притуленко заявили, что в воскресенье они пытались передать ему передачу, но в СИЗО отказались принять ее, сообщив, что будут принимать только с 8-го января.

Очередное заседание Печерского суда по делу Притуленко назначено 8 января – на 17.00.

Предыдущее заседание было перенесено судьей, поскольку в суд не явились представители прокуратуры города Киева.

В то же время защита арестованного выразила убеждение, что судья могла рассматривать дело, и имела все основания просто закрыть дело.