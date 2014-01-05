Татьяна Чорновол дала первое интервью после избиения: опубликовано видео

Журналистка Татьяна Чорновол, которую жестоко избили в ночь на 25 декабря, дала первое интервью после инцидента.
Журналистка Татьяна Чорновол впервые после избиения рассказала о подробностях инцидента и своем нынешнем самочувствии.
Об этом сообщает ТСН.
Спустя две недели после избиения журналистка остается в больнице и почти все время спит.
"Я чувствую себя более-менее. Не могу сидеть за компьютером, читаю текст – у меня начинается головокружение. Опять-таки, какая-то эмоциональная проблема, очень быстро возбуждаюсь", - рассказала Чорновол.
В свою очередь, врачи заверили, что считают состояние пациентки удовлетворительным, а для восстановления журналистки ей потребуется около двух месяцев.
Сама Чорновол рассказала, что в ночь на 25 декабря уехала с Майдана, чтобы увидеть выступление сына в детском саду, и по дороге домой заметила слежку.
По словам журналистки, в первые минуты она подумала об аресте, но когда машину начали таранить, поняла, что это было целенаправленным преследованием.
Напомним, что на записи видеорегистратора из машины Чорновол нет ни единого слова, и сама она признала, что действительно – молчала.
"Я была сконцентрирована, я пыталась выжить, потому что поняла – события разворачиваются таким образом, что, очевидно, это заказ на меня", - вспомнила пострадавшая.
Главной ее целью в те секунды, говорит Татьяна, было добраться до людного места.
Бежать из машины она начала, поняв, что ее машина все-таки не выдержала ударов.
Когда Чорновол догнали, то начали профессионально избивать, удары наносились прицельно по голове – по вискам.
"Я помню, как у меня проседает нос, я помню, как он просто уничтожается. Я не могу понять, почему я стояла с опущенными руками и меня все это время били по лицу", - призналась женщина.
Татьяна убеждена, что нападавшие оставили ее в покое, поскольку были уверены в ее смерти.
"В моих легких было много крови. А это значит, что я не дышала определенное время. Еще какое-то время на холоде, и я могла не подняться", - рассказала она.
Напомним, в ночь на 25 декабря журналистка Татьяна Чорновол была жестоко избита на Бориспольской трассе неподалеку от Киева.
Позже в МВД сообщили о задержании пятерых подозреваемых.
Видео: ТСН