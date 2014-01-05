Татьяна Чорновол дала первое интервью после избиения: опубликовано видео

Журналистка Татьяна Чорновол впервые после избиения рассказала о подробностях инцидента и своем нынешнем самочувствии.

Об этом сообщает ТСН.

Спустя две недели после избиения журналистка остается в больнице и почти все время спит.

"Я чувствую себя более-менее. Не могу сидеть за компьютером, читаю текст – у меня начинается головокружение. Опять-таки, какая-то эмоциональная проблема, очень быстро возбуждаюсь", - рассказала Чорновол.

В свою очередь, врачи заверили, что считают состояние пациентки удовлетворительным, а для восстановления журналистки ей потребуется около двух месяцев.

Сама Чорновол рассказала, что в ночь на 25 декабря уехала с Майдана, чтобы увидеть выступление сына в детском саду, и по дороге домой заметила слежку.

По словам журналистки, в первые минуты она подумала об аресте, но когда машину начали таранить, поняла, что это было целенаправленным преследованием.

Напомним, что на записи видеорегистратора из машины Чорновол нет ни единого слова, и сама она признала, что действительно – молчала.

"Я была сконцентрирована, я пыталась выжить, потому что поняла – события разворачиваются таким образом, что, очевидно, это заказ на меня", - вспомнила пострадавшая.

Главной ее целью в те секунды, говорит Татьяна, было добраться до людного места.

Бежать из машины она начала, поняв, что ее машина все-таки не выдержала ударов.

Когда Чорновол догнали, то начали профессионально избивать, удары наносились прицельно по голове – по вискам.

"Я помню, как у меня проседает нос, я помню, как он просто уничтожается. Я не могу понять, почему я стояла с опущенными руками и меня все это время били по лицу", - призналась женщина.

Татьяна убеждена, что нападавшие оставили ее в покое, поскольку были уверены в ее смерти.

"В моих легких было много крови. А это значит, что я не дышала определенное время. Еще какое-то время на холоде, и я могла не подняться", - рассказала она.

Напомним, в ночь на 25 декабря журналистка Татьяна Чорновол была жестоко избита на Бориспольской трассе неподалеку от Киева.

Позже в МВД сообщили о задержании пятерых подозреваемых.

Видео: ТСН