На Майдане прошла первая рождественская служба

На Майдане Независимости утром 6 января прошла первая церковная служба, посвященная Рождеству.

Службу отслужили священники трех конфессий – православной, греко-католической и протестантской, сообщает НБН.

После богослужения со сцены исполнили колядки, а сейчас священники молятся за Украину.

Несмотря на плохую погоду, на Майдане уже собралось около тысячи человек. Основная часть активистов сейчас отдыхает в пунктах для сна в Доме профсоюзов и здании Киевской городской государственной администрации. Люди продолжают собираться на Майдане.

Напомним, весь день 6 января со сцены Майдана будут выступать вертепы и церковные хоры.

Как ранее писал "Главред", в 19:00 со своими поздравлениями в честь Рождества со сцены Евромайдана выступят лидеры оппозиции. После этого, в 22:00 начнется торжественное рождественское богослужение.

В 23:00 к верующим со сцены обратятся представители религиозных конфессий с пастырским словом.

Угощением для собравшихся на Майдане на Святой вечер станут кутья, пампушки, компот и традиционное меню из двенадцати блюд.