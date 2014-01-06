Парубий ушел с Майдана, но вернется после Рождества: I'll be back

Парубий передал полномочия коменданта Евромайдана Авакову
Комендант палаточного городка на Майдане Независимости, нардеп от "Батькивщины" Андрей Парубий на время рождественских праздников передал полномочия коменданта Евромайдана своему соратнику по парламенту Арсену Авакову.
"Сменил Андрея Парубия с сегодняшнего вечера на Майдане – выполняю обязанности коменданта. В Вашем распоряжении. Надеюсь, что справимся некоторое время без Андрея. Хоть и трудно, и не хотелось отпускать. Так как какой Майдан без Парубия", – написал Аваков на своей странице в Facebook.
Эта замена будет действовать только на время рождественских праздников. Парубию просто дали возможность немного отдохнуть и побыть с семьей во Львове.
"I'll be back", – пообещал он, использовав легендарную фразу Терминатора.
"Арсен на Майдане с первых дней. Он хорошо понимает и чувствует Майдан. Мы в постоянном контакте", – заверил политик.
Как ранее писал "Главред", 4 января Парубий сообщил, что после Новогодних и Рождественских праздников оппозиция намерена возобновить протесты, но готова и к новым попыткам власти силовым способом разогнать демонстрантов.
"Сразу после праздников политическая активность усилится, и это будет хорошим периодом для нашего перехода в наступление", – рассказал Парубий и предположил, что к активным действиям готовится не только оппозиция, но и власть.
"Активные действия с нашей стороны начнутся после Рождества. Но мы подозреваем, что могут быть активные действия и со стороны власти. Конечно, мы попытаемся заставить Януковича услышать нас. Но может быть, что и Янукович сделает еще одну попытку разогнать Майдан - на это, очевидно, следует ожидать после 8 января", – заметил комендант Майдана.