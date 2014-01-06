Парубий ушел с Майдана, но вернется после Рождества: I'll be back

Комендант палаточного городка на Майдане Независимости, нардеп от "Батькивщины" Андрей Парубий на время рождественских праздников передал полномочия коменданта Евромайдана своему соратнику по парламенту Арсену Авакову.

"Сменил Андрея Парубия с сегодняшнего вечера на Майдане – выполняю обязанности коменданта. В Вашем распоряжении. Надеюсь, что справимся некоторое время без Андрея. Хоть и трудно, и не хотелось отпускать. Так как какой Майдан без Парубия", – написал Аваков на своей странице в Facebook.

Эта замена будет действовать только на время рождественских праздников. Парубию просто дали возможность немного отдохнуть и побыть с семьей во Львове.

"I'll be back", – пообещал он, использовав легендарную фразу Терминатора.

"Арсен на Майдане с первых дней. Он хорошо понимает и чувствует Майдан. Мы в постоянном контакте", – заверил политик.

Как ранее писал "Главред", 4 января Парубий сообщил, что после Новогодних и Рождественских праздников оппозиция намерена возобновить протесты, но готова и к новым попыткам власти силовым способом разогнать демонстрантов.

"Сразу после праздников политическая активность усилится, и это будет хорошим периодом для нашего перехода в наступление", – рассказал Парубий и предположил, что к активным действиям готовится не только оппозиция, но и власть.

"Активные действия с нашей стороны начнутся после Рождества. Но мы подозреваем, что могут быть активные действия и со стороны власти. Конечно, мы попытаемся заставить Януковича услышать нас. Но может быть, что и Янукович сделает еще одну попытку разогнать Майдан - на это, очевидно, следует ожидать после 8 января", – заметил комендант Майдана.