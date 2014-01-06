Евромайдан поздравил Украину с Рождеством: опубликовано видео

Активисты Евромайдана записали рождественские поздравления для украинцев.

Ролик с поздравлением выложен в YouTube.

Активисты, добровольцы-охранники, митингующие, сочувствующие и просто отдыхающие киевляне начитали на камеру по нескольку слов из композиции "Святий Вечір" группы "Кому Вниз".

Продолжительность видео - около двух с половиной минут.

Напомним, как сообщал "Главред", на Евромайдане было записано также креативное новогоднее поздравление.

Одновременно с традиционным обращением к народу от главы государства в эфире некоторых каналов появилось и обращение народа к главе государства.