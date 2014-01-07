Минздрав официально сообщил, что лечение Татьяны Чорновол закончено

Состояние здоровья журналистки Татьяны Чорновол, пострадавшей в результате избиения 25 декабря 2013 года, является стабильным и удовлетворительным, она больше не нуждается в лечении в стационаре.

Таковы выводы консилиума врачей, который состоялся 6 января 2014 года, сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

"Консилиум констатировал, что этап лечения пациентки в условиях стационара завершено и она больше не нуждается в постоянном пребывания в лечебном учреждении. По словам медиков, Татьяна Чорновол может быть выписана домой для дальнейшего амбулаторного наблюдения профильными специалистами. Однако пациентка категорически отказалась от выписки", – говорится в сообщении.

В сообщении ведомства подчеркивается, что Чорновол проходила курс лечения в частной медицинской клинике "Борис" в течение тринадцати дней. Она получила комплексное лечение в полном объеме в соответствии с протоколами, согласованными специалистами клиники и консультантами с других учреждений здравоохранения.

Как ранее писал "Главред", медики считают, что на восстновление здоровья избитой журналистки уйдет не менее двух месяцев.

Напомним, 5 января Чорновол дала первое интервью после избиения. Она убеждена, что нападение – заказ, а нападавшие хотели ее убить.