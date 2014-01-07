Янукович, Азаров и Рыбак помолились в Лавре

Президент Виктор Янукович премьер-министр Николай Азаров и председатель Верховной Рады Владимир Рыбак посетили праздничную литургию в Соборе Успения Богородицы Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.

По данным пресс-службы главы государства, рождественскую литургию провел управляющий делами УПЦ (МП) митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

Как ранее писал "Главред", в канун Рождества праздничные богослужения начались в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, а также в Михайловском и Владимирском соборах.

Служба, на которую собрались тысячи людей, началась, когда на небе появилась звезда, символизирующая рождение Иисуса.

Главные рождественские богослужения проходят с утра 7 января.

Фото: racurs.ua