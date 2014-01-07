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Как Янукович, Азаров и Рыбак молились в Лавре: опубликованы фото president.gov.ua
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Как Янукович, Азаров и Рыбак молились в Лавре: опубликованы фото president.gov.ua
-
Как Янукович, Азаров и Рыбак молились в Лавре: опубликованы фото president.gov.ua
-
Как Янукович, Азаров и Рыбак молились в Лавре: опубликованы фото president.gov.ua
-
Как Янукович, Азаров и Рыбак молились в Лавре: опубликованы фото president.gov.ua
-
Как Янукович, Азаров и Рыбак молились в Лавре: опубликованы фото president.gov.ua
-
Как Янукович, Азаров и Рыбак молились в Лавре: опубликованы фото president.gov.ua
-
Как Янукович, Азаров и Рыбак молились в Лавре: опубликованы фото president.gov.ua
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Как Янукович, Азаров и Рыбак молились в Лавре: опубликованы фото president.gov.ua
В день Рождества Президент Виктор Янукович премьер-министр Николай Азаров и председатель Верховной Рады Владимир Рыбак посетили праздничную службу в Соборе Успения Богородицы Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.
Рождественскую литургию провел управляющий делами УПЦ (МП) митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.
Как ранее писал "Главред", в рождественском поздравлении Президент Виктор Янукович пожелал украинцам счастья, радости и благополучия и призвал преодолеть противоречия.
Фото: president.gov.ua