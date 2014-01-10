Евромайдан продолжается: главные подробности

В пятницу, 10 января, прошел 51-й день акций протеста на Майдане Независимости в Киеве - Евромайдана.

Участники протестов заявили, что ГАИ составила неофициальный список водителей Автомайдана из более, чем 900 фамилий, которые должны быть лишены водительских прав по результату поездки в Межигорье 29 декабря 2013 года.

Активисты Автомайдана в свою очередь, пикетировали в Житомирской области дом который, как они утверждают, принадлежит и.о. командира 3-й роты киевского "Беркута" Евгению Антонову, который в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года на Майдане избил фотокорреспондента Reuters Глеба Гаранича.

Кроме того, вечером в пятницу активисты Автомайдана заблокировали автобусы с "Беркутом" на проспекте Победы в Киеве.

Это произошло после драки протестующих и спецназовцев под Киево-Святошинским райсудом, который 10 января приговорил "васильковских террористов" к шести годам лишения свободы. Спецназовцев обвинили в избиении протестующих и не дают их автобусам проехать. Видео с места события смотрите здесь.

А в Коктебеле активисты партии "Русское единство" сорвали акцию представителей крымского Демальянса возле дачи скандального российского тележурналиста Дмитрия Киселева. Мероприятие едва не закончилось дракой, а местные правоохранители наблюдали за происходящим со стороны.

Акция была связана с тем, что Киселев в своих передачах необъективно освещает политические события в Украине, явно искажая факты. Демальянс хотел призвать журналиста к правдивому изложению информации о Евромайдане.

В четверг, 9 января, оппозиция заявила об очередном Народном вече и большом концерте - они состоятся в воскресенье, 12 января на Майдане Независимости.

Также оппозиционеры опубликовали "черный список" чиновников, якобы причастных к разгону Евромайдана и судебному преследованию его активистов.

Между тем, о своем желании выйти из состава совета ВО "Майдан" заявил известный певец Сашко Положинский.

При этом гражданский совет ВО "Майдан" выдвинул оппозиции ультиматум в котором потребовал выдвинуть единого кандидата на президентских выборах, заблокировать Верховную Раду с первого дня ее работы, а также добиваться роспуска парламента. Днем позже оппозиция этот ультиматум отвергла, а позже сами активисты заявили, что их неправильно поняли, и что никаких требований они не выдвигали.

10 января стало известно, что оппозиция не намерена выполнять требование "Майдана" о выдвижении единого кандидата от оппозиции на президентских выборах, поскольку за этой идеей торчат уши Банковой.

В тот же день координатор Общественного совета "Майдана" Игорь Курус заявил, что слагает с себя полномочия, и призвал не дискредитировать идеи Майдана и общественного движения.

Между тем, 10 января координаторов Евромайдана, нардеп от "Батькивщины" Степан Кубив рассказал, что жизнедеятельность Майдана в среднем обходится в 50 тысяч гривен в день – за последние 20 дней декабря расходы на его функционирование составили около 1 миллиона.

Тем временем, 9 января председатель Верховной Рады Владимир Рыбак предложил внести изменения в закон об амнистии для Евромайдана, поскольку его нынешняя редакция крайне затрудняет практическое применение.

Другой интересной новостью стало известие об ошибке Автомайдана: по данным милиции, после "прокола" с квартирой Табачника активисты промахнулись и с "дачей Захарченко" - пикеты организовывались под чужими воротами.

Накануне дежурный комендант Киевсовета от ВО "Свобода" Юрий Ноевой рассказал, ссылаясь на источники в милиции, что в ночь на 9 января может состояться новый штурм Киевсовета. По словам Ноевого, нападение могло начаться с проникновения "Беркута" через подземные ходы в подвалы дома. Однако слухи о 18 водометах на Грушевского, Институтской, Городецкого так и не подтвердились.

В среду, 8 января, экс-глава МВД Юрий Луценко заявил, что оппозиции нужно договориться о едином кандидате в президенты или, по крайней мере, устроить тотальную блокаду нынешней власти. Вместе с тем, в том, чтобы протестующие стояли на Майдане до выборов 2015 года, смысла нет.

В то же время в Штабе национального сопротивления Евромайдана заявили о формировании забастовочного комитета и о переходе к более активным действиям.

Напомним, что в Днепропетровске неизвестные избили одного из активистов местного Евромайдана Игоря Машкевича, который помогал в сборе гуманитарной помощи для киевского Евромайдана.

Между тем, нардеп, комендант Евромайдана Арсен Аваков заявил, что против участников и активистов Автомайдана готовятся провокации, а в ночь на 8 января охрана Майдана задержала вооруженного мужчину, который пришел на площадь с пистолетом.

Активисты Евромайдана также заявили, что нуждаются в помощи украинцев. Среди самых необходимых вещей - бензин, дрова, пополнение мобильных.

Два предыдущих дня, 6 и 7 января, на Евромайдане отмечали один из традиционных и любимых праздников украинцев- Рождество.

Сами празднования Рождества Христова на Евромайдане начались вечером 6 января, когда в центр Киева был торжественно доставлен Вифлеемский огонь мира и прошло рождественское богослужение.

На сцене выступили лидеры оппозиции - Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Олег Тягнибок - которые поздравили Украину с праздником.

После этого начался рождественский концерт и, непосредственно, праздник.

Стоит отметить, что праздник на Евромайдане был несколько испорчен отсутствием уличного освещения: за несколько минут до начала богослужения погасли фонари - от выхода из метро "Крещатик" на Институтской, возле Октябрьского дворца, по всему Крещатику - от Европейской до Бессарабской площади.

При этом витрины работающих магазинов и ситилайты светились, как ни в чем не бывало. Та же ситуация повторилась и на следующий день, 7 января - в разгар празднований.

Некоторые активисты восприняли погасшее освещение как сигнал о возможном штурме. Однако, как заявил по этому поводу комендант Евромайдана Арсен Аваков: "риск (штурма) есть всегда, но на праздники нападения не ожидаем".

Также знаковым событием на Майдане 7 января стало выступление лидеров оппозиции, которые пообещали уже в ближайшее время обнародовать программу совместных действий.

В частности, Арсений Яценюк отметил: "Нам нужно немного времени, и эта команда, которая будет представлена, она будет отвечать вашим интересам... Не то, кто будет сидеть в каком кресле, а что будет дальше, когда мы выиграем президентские выборы, а мы их выиграем".

При этом Виталий Кличко снова заявил, что оппозиции необходим единый кандидат уже в первом туре президентских выборов, поскольку второго тура власть может попросту не допустить.