В оппозиции заговорили о провокациях против активистов Автомайдана

Против участников и активистов Автомайдана готовятся провокации.

Об этом заявил народный депутат, комендант Евромайдана Арсен Аваков, пишет Украинская правда.

"Автомайдан - один из самых эффективных инструментов Майдана. Власти очень некомфортно. Получили очередную информацию о подготовке провокаций против его участников и активистов", - отметил он.

По его словам, для провокаций "нанята специальная группа мошенников для поломки машин и подбрасывание".

"Основное направление атаки - дискредитация и возбуждение уголовных дел через подбрасывание в автомобили наркотических средств и нелегального оружия", - сообщил депутат.

"Штаб национального сопротивления предупреждает правоохранительные органы о неминуемой ответственности за такого рода действия. Мы не оставим ни одного активиста один на один с бандитами в погонах", - заявил Аваков.

Напомним, после того как 29 декабря сторонники евроинтеграции устроили акцию Автомайдан в Межигорье, где находится загородная резиденция Президента Виктора Януковича, ГАИишники начали вызывать на собеседования активистов Автомайдана.