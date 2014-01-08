Евромайдан начал пикетировать Генпрокуратуру

Активисты Евромайдана отправились пикетировать Генпрокуратуру.

Об этом сообщил нарпдеп от "Свободы" Игорь Швайка на своем Twitter.

Главное требование пикетчиков – прекращение преследований активистов Евромайдана.

Также депутат сообщил, что "на подъезде к зданию ГПУ на Резницкой "случайно" потерялись ключи от шлагбаума. Озвучка не может заехать".

Напомним, как сообщал "Главред", на сегодня также назначены акции у МВД и Минздрава.

Под МВД активисты будут требовать ускорить расследование избиения журналистки Татьяны Чорновол и сообщить о результатах следствия.

У здания Минздрава пикетчики будут требовать от главы ведомства Раисы Богатыревой прекратить давление на врачей Чорновол.