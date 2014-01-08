Евромайдан начал пикетировать Генпрокуратуру

Активисты Евромайдана отправились пикетировать Генеральную прокуратуру.
Активисты Евромайдана отправились пикетировать Генпрокуратуру.
Об этом сообщил нарпдеп от "Свободы" Игорь Швайка на своем Twitter.
Главное требование пикетчиков – прекращение преследований активистов Евромайдана.
Также депутат сообщил, что "на подъезде к зданию ГПУ на Резницкой "случайно" потерялись ключи от шлагбаума. Озвучка не может заехать".
Напомним, как сообщал "Главред", на сегодня также назначены акции у МВД и Минздрава.
Под МВД активисты будут требовать ускорить расследование избиения журналистки Татьяны Чорновол и сообщить о результатах следствия.
У здания Минздрава пикетчики будут требовать от главы ведомства Раисы Богатыревой прекратить давление на врачей Чорновол.