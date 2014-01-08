США приняли резолюцию по Украине: за насилие против Евромайдана будут санкции

Сенат США принял резолюцию по Украине, в которой осуждается насилие по отношению к участникам мирных акций и говорится о возможности введения санкций.

Об этом сообщил посол США в Украине Джеффри Пайетт в своем Twitter.

Среди прочего, в документе выражается поддержка народа Украины в его суверенном праве на выбор будущего для своей страны.

Кроме того, сенаторы призвали украинских демонстрантов и членов оппозиции проводить диалоги национального примирения.

Также резолюция призывает политические партии воздерживаться от разжигания ненависти и любых действий, которые могут разделить украинский народ.

США призвали правительство Украины воздержаться от применения силы или насилия к мирным демонстрантам, а также придерживаться признанных прав человека.

Документ осуждает решение применить силу к мирным демонстрантам 30 ноября, 1 и 11 декабря 2013 года и призывает немедленно наказать виновных в применении насилия, а также освободить всех задержанных участников мирных демонстраций.

Отдельно в резолюции говорится о том, что в случае дальнейшего применения государством насилия по отношению к мирным демонстрантам, руководство США должно рассмотреть возможность применения целенаправленных санкций.

Среди них – отказ в выдаче виз и заморозка активов чиновников, ответственных за применение насилия.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее представители украинской диаспоры призвали администрацию президента США ввести персональные санкции по отношению к некоторым чиновникам.