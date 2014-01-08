Активисты Евромайдана пикетируют министерство Богатыревой

Активисты Евромайдана пришли пикетировать Министерство здравоохранения.

Представительница Минздрава Светлана Горлик, которая вышла к протестующим приглашает 10-15 активистов Майдана, чтобы прояснить ситуацию с заявлением министерства о состоянии здоровья избитой журналистки Татьяны Чорновол, сообщает ЛИГАБизнесИнформ.

"Мы предлагаем пройти в Минздрав, задать все вопросы, которые вас волнуют. Будет руководство министерства, которое с вами встретится и ответит на все вопросы. После этого, если ваш оргкомитет будет недоволен ответами, будем дополнительно над этим работать. Мы выйдем с вашими же организаторами акции, и будут озвучены результаты встречи", - сказал она.

На вопрос, почему руководство не вышло к активистам на улицу, сотрудница четкого ответа не дала: "100 человек мы же ну будем запускать".

Сейчас пять представителей Евромайдана вошли в здание Минздрава. Чтобы во двор министерства не прошли все протестующие, на входе выстроился кордон милиции.

Напомним, ранее сообщалось, что активисты Евромайдана отправились пикетировать Генпрокуратуру.

Главное требование пикетчиков – прекращение преследований активистов Евромайдана.

Как сообщал "Главред", на сегодня также назначены акции у МВД и Минздрава.

фото:ЛИГАБизнесИнформ.

