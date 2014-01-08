Майдан, Россия и защита суверенитета: политолог дал прогноз на 2014 год

8 января 2014, 12:56

В 2014 году определится судьба Украины на ближайшее десятилетие, заверил эксперт.

Новогодний Евромайдан, иллюстрация

В 2014 году Украине предстоят несколько серьезных событий, которые определят судьбу страны на ближайшие годы.

Об этом в комментарии "Главреду" заявил директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

"Основным внешнеполитическим моментом будет то, как будут выстраиваться отношения с Россией, насколько Украина будет интегрирована в те процессы, которые Российская Федерация и ее руководство пытаются проводить на постсоветском пространстве", - подчеркнул эксперт.

По мнению политолога, "главный вопрос – насколько Украина как государство сможет защитить себя от рисков утраты суверенитета. Такие тенденции, по моему мнению, сейчас прослеживаются".

Что касается отношений с Евросоюзом, то серьезных изменений аналитики не прогнозируют.

"В европейском направлении сложно ждать серьезного прогресса при действующей власти, так как ЕС уже заявил, что только после смены власти возможны вопросы подписания или неподписания соглашений. Но пока что, к счастью, европейский вопрос остается для Украины открытым. Это неплохо, ведь остается возможность выбора", - подчеркнул Бала.

В то же время, главным вопросом политической жизни внутри Украины является Евромайдан.

"Внутри страны, безусловно, вопрос номер один – протестное движение, которое почему-то все, на мой взгляд, ошибочно называют Евромайданом. Евромайдан, по-моему, только символ этого движения именно в Киеве. Люди выходят и в других городах по стране – где-то больше или меньше. Это протестное движение против существующей системы власти в стране. Интересно, какими будут его последствия", - отметил эксперт.

В то же время, он подчеркнул, что именно это движение в следующем году сможет дать ответ, какой будет страна в ближайшие годы.

"И 2014 год сможет дать самый важный ответ: какой Украина будет в 2015, 2016, 2017 году, через десятилетие. Результаты протестного движения будут самыми важными, на мой взгляд, для будущего страны и граждан", - уверен Бала.

Кроме того, важными и чувствительными для украинцев является социально-экономическая ситуация в Украине.

"Все эти моменты будут ключевыми. И все это будет заточено на президентские выборы. И РФ, и ЕС, и последствия протестного движения, и социально-экономической ситуации – все это будет направлено на 2015 год", - резюмировал аналитик.

Больше об итогах 2013 года и прогнозах на 2014-й - смотрите здесь.

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Рада Россия президент Европа прогноз выборы эксперт политолог Бала парламент
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