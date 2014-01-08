Оппозиция заявила о слежке, обысках и прослушке активистов Евромайдана

Активисты Евромайдана и оппозиционные политики более 25 раз заявили о слежке, обысках или прослушивании телефонов.

Об этом заявил нардеп от "Батькивщины", глава Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин, передает УНИАН.

"В последнее время начали поступать сигналы от политиков, от активистов Майдана, и уже насчитывается свыше 25 сигналов, что за ними следят какие-то неизвестные, что они ощущают вмешательство в телефонные разговоры, что, придя домой, они видят, что вещи лежат не там, где нужно", - подчеркнул он.

Кожемякин также заявил, что все эти заявления говорят о незаконной слежке за активистами Евромайдана.

Кроме того, он подчеркнул, что на сегодняшний день известно, что журналистку Татьяну Чорновол "отслеживали, за ней следили и проводили незаконные оперативно-розыскные мероприятия".

Кожемякин подчеркнул, что к народным депутатам, особенно к тем, кто раньше работал в правоохранительных органах, поступает информация о противоправных действиях, которые осуществляются правоохранительными органами.

По его словам, такие сигналы поступают от сотрудников СБУ, МВД, в частности от сотрудников, "которые работают в Департаменте оперативного документирования СБУ, то есть это так называемое "визуальное наблюдение".

"А также мы получаем информацию от работников Департамента оперативной службы, это бывшая криминальная разведка — это Департамент МВД", о том, что даются оперативные задания следить за политиками, активистами Майдана – добавил Кожемякин.

Нардеп напомнил, что оперативно-розыскная деятельность может проводиться только в случае расследования тяжких и особо тяжких преступлений.

"Если этих оснований нет, то все другое является преступлением, является нарушением прав граждан, является нарушением Конституции Украины", - подчеркнул депутат.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее комендант Евромайдана Арсен Аваков заявил, что, по его данным, против активистов готовятся провокации.