МИД о резолюции сената США: это поддержка европейского выбора Украины

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на резолюцию Сената США, принятую 7 января, и отмечает, что призыв сенаторов воздерживаться от применения силы и поддерживать диалог национального примирения полностью соответствует подходам правительства Украины.

"В МИД Украины расценивают принятие данной резолюции как проявление поддержки европейского выбора нашего государства и его демократического развития. Правительство Украины остается преданным стратегическому курсу на европейскую интеграцию и продолжению демократических реформ", - говорится в комментарии департамента информационной политики МИД Украины, обнародованном в среду, пишет Интерфакс-Украина.

В МИДе также отметили, что призыв верхней палаты Конгресса США ко всем сторонам политического процесса в Украине воздерживаться от применения силы и поддерживать диалог национального примирения полностью соответствует подходам правительства Украины.

"Именно к такому диалогу с целью обеспечения стабильности в государстве призывает президент Украины Виктор Янукович, который осудил применение силы как со стороны правоохранительных органов, так и отдельных участников акций протеста", - говорится в сообщении.

Также во внешнеполитическом ведомстве отмечают настроенность украинской стороны продолжать развивать конструктивные и взаимовыгодные отношения с Соединенными Штатами. "Мы готовы вести открытый диалог в атмосфере взаимопонимания, в том числе по вопросам европейской интеграции", - уверяют в МИД Украины.

Напомним, сенат США принял резолюцию, в которой кроме прочего призвал украинские власти воздержаться от применения силы в отношении мирных демонстрантов и указал на возможное рассмотрение вопроса о введении санкций в случае повторения насилия.

Как сообщал "Главред", ранее представители украинской диаспоры призвали администрацию президента США ввести персональные санкции по отношению к некоторым чиновникам.