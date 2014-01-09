На Майдане ночью прошла мобилизация: готовились к штурму "Беркута" с водометами

В ночь на 9 января на Майдане Независимости прошла мобилизация отрядов самообороны в связи с тем, что в соцсетях появилась информация о большой вероятности разгона Майдана, появлении водометов, автобусов с "Беркутом" в полном боевом снаряжении.

Были слухи о 18 водометах на Грушевского, Институтской, Городецкого, сообщает ТСН.

Кроме того, накануне сообщалось, что сегодня ночью "Беркут" готовится к штурму Киевсовета.

Представители Автомайдана оперативно проверили информацию и выяснили, что в правительственном квартале все спокойно: ни водометов, ни слишком большого количества силовиков не было замечено.

Как ранее писал "Главред", 8 января, представители совета ВО "Майдан" заявили о формировании забастовочного комитета и о переходе к более активным действиям.

Представитель совета ВО "Майдан" певица Руслана подчеркнула, что во время сегодняшнего заседания совета принято решение о создании забастовочного комитета и составлен план действий участников акции протеста на январь.

Руслана заметила, что в случае, если власть не будет прислушиваться к требованиям Майдана, то состоится переход к другим формам протеста, которые будут мирными, но в то же время такими, на которые власть не сможет не реагировать.