В Крыму сожгли чучело Бандеры и флаг ОУН, опубликованы фото

Пророссийские организации протестовали против попыток "оторвать страну от России".
На акции протеста под российскими, крымскими и андреевскими флагами, а также флагами КРОК собралось около 40 человек, которые таким образом выразили свой протест, в отношении желания националистических сил Украины "оторвать страну от России", сообщают Аргументы недели. Крым.
Они держали в руках плакаты с надписями: "Позор наследникам Бандеры", "Флаги ОУН-УПА — не европейские ценности", "Украина не для фашистов!", "Евросоюз — Бандера и Шухевич твои герои?"
В руках некоторых участников были плакаты с портретами лидеров оппозиции Олега Тягнибока, Виталия Кличко и Арсения Яценюка, на которых было написано: "Крымчане, русские и украинцы! Не дадим нацистам и национал-демократам захватить власть!"
По словам митингующих, поводом для собрания послужил марш в честь юбилея лидера Украинской повстанческой армии Степана Бандеры, прошедший в Киеве 1 января по инициативе ВО "Свобода".
По итогам акции было принято обращение, в котором собравшиеся потребовали от Януковича признать преступными идеологию и деятельность ОУН-УПА и их формирований, а также запретить деятельность ВО "Свободы" и неонацистких движений в Украине. Кроме того, одним из требованием было принять закон о запрете всех радикальных организаций неонацистского толка.
Как ранее писал "Главред", 1 января в Киеве прошел факельный марш в честь дня рождения Степана Бандеры. Организатором марша выступило Всеукраинское объединение "Свобода".
фото: crimea.ua