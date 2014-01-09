В Крыму сожгли чучело Бандеры и флаг ОУН, опубликованы фото

Активисты Конгресса русских общин Крыма (КРОК) под руководством депутата крымского парламента Сергея Шувайникова (фракция "Русское единство") 9 января провели возле представительства Президента Украины в Крыму в Симферополе акцию, в ходе которой сожгли чучело Степана Бандеры и черно-красный флаг ОУН.

На акции протеста под российскими, крымскими и андреевскими флагами, а также флагами КРОК собралось около 40 человек, которые таким образом выразили свой протест, в отношении желания националистических сил Украины "оторвать страну от России", сообщают Аргументы недели. Крым.

Они держали в руках плакаты с надписями: "Позор наследникам Бандеры", "Флаги ОУН-УПА — не европейские ценности", "Украина не для фашистов!", "Евросоюз — Бандера и Шухевич твои герои?"

В руках некоторых участников были плакаты с портретами лидеров оппозиции Олега Тягнибока, Виталия Кличко и Арсения Яценюка, на которых было написано: "Крымчане, русские и украинцы! Не дадим нацистам и национал-демократам захватить власть!"

По словам митингующих, поводом для собрания послужил марш в честь юбилея лидера Украинской повстанческой армии Степана Бандеры, прошедший в Киеве 1 января по инициативе ВО "Свобода".

По итогам акции было принято обращение, в котором собравшиеся потребовали от Януковича признать преступными идеологию и деятельность ОУН-УПА и их формирований, а также запретить деятельность ВО "Свободы" и неонацистких движений в Украине. Кроме того, одним из требованием было принять закон о запрете всех радикальных организаций неонацистского толка.

Как ранее писал "Главред", 1 января в Киеве прошел факельный марш в честь дня рождения Степана Бандеры. Организатором марша выступило Всеукраинское объединение "Свобода".

фото: crimea.ua