Оппозиция собирает 12 января новое вече Евромайдана

В воскресенье, 12 января, на Майдане Независимости состоится новое народное вече акции Евромайдан, первое в новом году. Оно традиционно начнется в 12.00.

Об этом сообщает пресс-служба ВО "Батькивщина"

На вече запланированы выступления лидеров оппозиции, общественных деятелей. Планируется, что со сцены Евромадана будет объявлен план действий на ближайшее время.

После митинга состоится концерт с участием Тараса Чубая, Ивана Ганзеры, Алексея Мочанова, групп Madheads, "Мандры" и "Атмосфера".

Ранее "Главред" сообщал, что первые народные вече собирали до 800 тыс. учасников, на предновогоднее вече 29 декабря собрались несколько десятков тысяч человек, после чего колонна Автомайдана отправилась пикетировать загородную резиденцию Президента в Межигорье, а также особняки других чиновников.